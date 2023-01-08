Причал «Стадион Лужники — Северный» капитально отремонтировали

Сотрудники комплекса городского хозяйства Москвы завершили капитальный ремонт причала «Стадион Лужники — Северный», сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в воскресенье, 8 января.
Сотрудники комплекса городского хозяйства Москвы завершили капитальный ремонт причала «Стадион Лужники — Северный», сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в воскресенье, 8 января.
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