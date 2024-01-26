Крым 24 |Z| Все новости Крыма

⏺История про старого почтальона, который во времена блокады Ленинграда отдал шоколадки детям и умер, — пример проявления благородства Сладости могли бы спасти жизнь мужчины, находившегося в предсмертном состоянии, но он вручил их детям.
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