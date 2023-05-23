Федеральное агентство новостей №1

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Певица Ольга Серябкина чуть не упала на ковровой дорожке на премии RU.TV

Певица Ольга Серябкина чуть не упала на ковровой дорожке на премии RU.TV

На музыкальной Премии RU.TV певица Ольга Серябкина чуть не упала из-за блогера Елены Сажиной. Эффектный выход Серябкиной в наряде от модельера Валентина Юдашкина чуть не испортила случайность.

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