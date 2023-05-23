Певица Ольга Серябкина чуть не упала на ковровой дорожке на премии RU.TV

На музыкальной Премии RU.TV певица Ольга Серябкина чуть не упала из-за блогера Елены Сажиной. Эффектный выход Серябкиной в наряде от модельера Валентина Юдашкина чуть не испортила случайность.
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