Депутаты Европарламента требуют от Вены заставить Raiffeisen уйти из России

Депутаты Европарламента недовольны продолжением работы австрийского Raiffeisen Bank в России, ряд парламентариев направили в Вену письмо с требованием надавить на банковскую группу, чтобы она отказалась от работы с Москвой.
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