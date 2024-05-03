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В Астрахани на Пасху перекроют ряд перекрестков

В Астрахани на Пасху перекроют ряд перекрестков

Для беспрепятственного проезда автоколонны крестного хода. В администрации Астрахани прошло межведомственное совещание по подготовке к ближайшим праздникам - Пасхе, которую православные отметят 5 мая, и Дню Победы.

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