Макаров: "Единая Россия" обеспечит выполнение всех социальных обязательств

Фракция «Единая Россия» обеспечит выполнение всех социальных обязательств. Об этом заявил председатель комитета Госдумы РФ по бюджету Андрей Макаров, его слова передает пресс-служба партии.
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Интересно, что должна сотворить "Единая Россия", чтобы получить хоть какое-то доверие россиян?