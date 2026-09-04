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Макаров: "Единая Россия" обеспечит выполнение всех социальных обязательств

Макаров: "Единая Россия" обеспечит выполнение всех социальных обязательств

Фракция «Единая Россия» обеспечит выполнение всех социальных обязательств. Об этом заявил председатель комитета Госдумы РФ по бюджету Андрей Макаров, его слова передает пресс-служба партии.

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