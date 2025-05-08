Эксперт рассказала об опасности частого использования бальзама для губ

На полках магазинов можно найти два основных типа средств для губ — бальзамы и гигиенические помады. Первые работают на глубокое увлажнение, вторые создают защитный барьер, рассказала «Известиям» 8 мая руководитель направления «Косметика» бренда SOKOLOV Мария Вериченко.