МИД РФ: для снижения напряженности в отношениях с НАТО нет предпосылок

Снижения напряженности в отношениях между Россией и блоком НАТО не может быть, поскольку альянс в своих документах открыто называет РФ своей главной угрозой, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, 8 октября сообщает РИА Новости.
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