Гарри Поттер и поездка друзей в Сочи: фанфик

Что, если Гарри Поттер Сочи увидит не во сне, а наяву — с Роном, Гермионой, пляжем и полным отсутствием тёмных магов на горизонте?Что, если Гарри Поттер Сочи увидит не во сне, а наяву — с Роном, Гермионой, пляжем и полным отсутствием тёмных магов на горизонте? Гарри сидел у окна в гостиной Гриффиндора, рассеянно глядя на залитые дождём лужайки Хогвартса.
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