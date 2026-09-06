Гарри Поттер и поездка друзей в Сочи: фанфик

Что, если Гарри Поттер Сочи увидит не во сне, а наяву — с Роном, Гермионой, пляжем и полным отсутствием тёмных магов на горизонте?Что, если Гарри Поттер Сочи увидит не во сне, а наяву — с Роном, Гермионой, пляжем и полным отсутствием тёмных магов на горизонте? Гарри сидел у окна в гостиной Гриффиндора, рассеянно глядя на залитые дождём лужайки Хогвартса.