Запад открыто выступил против борьбы с нацизмом. Но мир поддержал Россию

Русский дипломат Заболоцкая заявила об открытой поддержке Западом проявлений нацизма.Заместитель постоянного представителя России в ООН Мария Заболоцкая прокомментировала результаты голосования Генеральной ассамблеи международной организации по русской резолюции о борьбе с неонацизом.
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