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Запад открыто выступил против борьбы с нацизмом. Но мир поддержал Россию

Запад открыто выступил против борьбы с нацизмом. Но мир поддержал Россию

Русский дипломат Заболоцкая заявила об открытой поддержке Западом проявлений нацизма.Заместитель постоянного представителя России в ООН Мария Заболоцкая прокомментировала результаты голосования Генеральной ассамблеи международной организации по русской резолюции о борьбе с неонацизом.

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Комментарии
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LD
Leon Dan
Запад это часть Мира. Как так, часть отдельно, но все вместе? Пишите логичнее. Например, Запад &quot;против&quot;, а Азия &quot;за&quot;.
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4 час.

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