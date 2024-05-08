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В Прикамье ветераны получат выплаты в честь Дня Победы

В Прикамье ветераны получат выплаты в честь Дня Победы

Федеральные и краевые выплаты — единоразовые.В преддверии празднования Дня Победы ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Пермском крае, получат единовременные федеральные и региональные выплаты.

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