Лучшие новости – ВС обобщил практику по спорам, связанным с возведением зданий в охранных зонах трубопроводов Эксперты «АГ» посчитали значимыми представленные в Обзоре правовые позиции ВС, в частности отметив разъяснения о сносе построек, возведенных в охранной зоне, о компенсациях их собственникам и об участии публичных органов в создании постройки – с точки зрения вопроса добросовестности […] Сообщение ВС обобщил практику по спорам, связанным с возведением зданий в охранных зонах трубопроводов появились сначала на Novosti.