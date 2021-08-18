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ВС обобщил практику по спорам, связанным с возведением зданий в охранных зонах трубопроводов

Лучшие новости – ВС обобщил практику по спорам, связанным с возведением зданий в охранных зонах трубопроводов Эксперты «АГ» посчитали значимыми представленные в Обзоре правовые позиции ВС, в частности отметив разъяснения о сносе построек, возведенных в охранной зоне, о компенсациях их собственникам и об участии публичных органов в создании постройки – с точки зрения вопроса добросовестности […] Сообщение ВС обобщил практику по спорам, связанным с возведением зданий в охранных зонах трубопроводов появились сначала на Novosti.

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