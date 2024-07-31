ГД РФ намерена отменить постановление о запрете ношения гаджетов участниками СВО

Государственная дума может признать утратившим силу постановление о принятии закона, по которому участники специальной военной операции (СВО) на Украине подлежат аресту за ношение электронных гаджетов во время службы.
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