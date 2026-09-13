В Верхнетоемском округе ремонт Корниловской школы затягивается

После завершения работ 202 ученика смогут вернуться в здание и вновь учиться в одну смену.После завершения работ 202 ученика смогут вернуться в здание и вновь учиться в одну смену.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым