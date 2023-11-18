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Евреи пытаются «отменить» Илона Маска, тот в ответ пригрозил «термоядерным иском»

Евреи пытаются «отменить» Илона Маска, тот в ответ пригрозил «термоядерным иском»

НКО Media Matters for America опубликовала "расследование", согласно которому богатейший человек мира Илон Маск "продолжает погружаться в теории белого национализма и антисемитского заговора", а в принадлежащей ему соцсети X "реклама таких крупных брендов, как Apple, Bravo, IBM, Oracle и Xfinity, отображается рядом с контентом, восхваляющим Адольфа Гитлера и его нацистскую партию".

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