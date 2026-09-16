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Регионы России

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Роскино объявляет приём заявок для участия в RUSSIAN INTERNATIONAL CONTENT MARKET 2026

Роскино объявляет приём заявок для участия в RUSSIAN INTERNATIONAL CONTENT MARKET 2026

Роскино начинает приём заявок с целью отбора представителей российской киноиндустрии для участия в мероприятии Russian International Content Market 2026, которое пройдет с 1 по 3 декабря 2026 года в Москве.

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