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Emporio Armani впервые возглавит дизайнер не из семьи Армани

Emporio Armani впервые возглавит дизайнер не из семьи Армани

Armani Group сообщила в соцсетях о назначении Дарио Витале креативным директором. Впервые эту должность займет человек, который не относится к семье основателя бренда.

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