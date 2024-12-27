В Молдавии заявили о решении приднепровского вопроса вместе с Украинским

Вопрос решения приднестровского конфликта должен быть включен в переговоры о мирном урегулировании конфликта Украины и России, заявил министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой 27 декабря в эфире телеканала Moldova 1.
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