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Царьград

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Массовое ДТП в Краснодаре спровоцировало пробку в 3 километра

Массовое ДТП в Краснодаре спровоцировало пробку в 3 километра

Пострадавших в аварии нет.Сегодня в Краснодаре произошло массовое ДТП. По дороге двигался автомобиль "Хендай", за рулём которого находилась женщина.

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