На Bilibili нашелся трейлер Grand Theft Auto VI в лучшем качестве — теперь графику игры к...

На Bilibili нашелся трейлер Grand Theft Auto VI в лучшем качестве — теперь графику игры куда проще рассмотретьВ данный момент Rockstar поделились с нами лишь одним единственным трейлером Grand Theft Auto VI, но сжатие YouTube не позволяет в полной мере рассмотреть все те графические прелести, которые разработчики создали для этого видео.