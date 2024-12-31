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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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На Bilibili нашелся трейлер Grand Theft Auto VI в лучшем качестве — теперь графику игры к...

На Bilibili нашелся трейлер Grand Theft Auto VI в лучшем качестве — теперь графику игры к...

На Bilibili нашелся трейлер Grand Theft Auto VI в лучшем качестве — теперь графику игры куда проще рассмотретьВ данный момент Rockstar поделились с нами лишь одним единственным трейлером Grand Theft Auto VI, но сжатие YouTube не позволяет в полной мере рассмотреть все те графические прелести, которые разработчики создали для этого видео.

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