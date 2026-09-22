Экс-футболист Гладилин: сборная России должна играть в полную силу

Ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что сборная России должна играть с каждой командой на предстоящих сборах в полную силу.
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