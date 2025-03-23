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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кондратюк выиграл «Русский вызов», Форман умер в 76, Ливо побил рекорд КХЛ по голам, Лагрейд взял Кубок мира по биатлону, Овечкин сделал 2 ассиста, статую Гретцки испачкали фекалиями и другие новости

1. Турнир по шоу-программам «Русский вызов» завершился победой Марка Кондратюка. Вторым стал Дмитрий Алиев, третью строчку заняла Елизавета Туктамышева.

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