МВД рассказало о задержании банды киллеров во главе с бывшим военным

МВД РФ: задержаны лидер и участники банды, убивавшей на протяжении больше 20 лет Сотрудники МВД вместе с коллегами из Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и Следственного комитета России (СКР) задержали участников банды, которая совершала преступления по всей стране в 1998-2023 годах — об этом рассказали в пресс-центре МВД России.