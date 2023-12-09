Страна и люди
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Страна и люди

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МВД рассказало о задержании банды киллеров во главе с бывшим военным

МВД рассказало о задержании банды киллеров во главе с бывшим военным

МВД РФ: задержаны лидер и участники банды, убивавшей на протяжении больше 20 лет Сотрудники МВД вместе с коллегами из Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и Следственного комитета России (СКР) задержали участников банды, которая совершала преступления по всей стране в 1998-2023 годах — об этом рассказали в пресс-центре МВД России.

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