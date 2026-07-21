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Живая Кубань

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Атака БПЛА на Ейск: раненых выписывают из больницы

Атака БПЛА на Ейск: раненых выписывают из больницы

Атака БПЛА на Ейск: раненых выписывают из больницыВечером 20 июля силы ПВО перехватили украинские беспилотники над городом.

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