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МВД: мошенники вовлекают детей в преступления, играя на патриотизме

В Москве жертвами дистанционных мошенников часто становятся дети из обеспеченных и полных семей. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

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