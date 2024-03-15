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Задержаны трое наркокурьеров, в том числе несовершеннолетний С...

Задержаны трое наркокурьеров, в том числе несовершеннолетний С...

Forwarded From МВД Беларуси#УВД_ГОМЕЛЬЗадержаны трое наркокурьеров, в том числе несовершеннолетнийСотрудники наркоконтроля Жлобинского РОВД совместно с ОМОН УВД Гомельщины в районном центре с поличным во время раскладки наркотиков задержали двоих местных жителей 16 и 18 лет.

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