Задержаны трое наркокурьеров, в том числе несовершеннолетний С...

Forwarded From МВД Беларуси#УВД_ГОМЕЛЬЗадержаны трое наркокурьеров, в том числе несовершеннолетнийСотрудники наркоконтроля Жлобинского РОВД совместно с ОМОН УВД Гомельщины в районном центре с поличным во время раскладки наркотиков задержали двоих местных жителей 16 и 18 лет.