Финляндия от Рюрика до Ленина

У финнов в России слава людей медлительных, спокойных и притом тугодумов. Правда, каким-то образом это представление противоречит полицейской статистике Российской империи, согласно которой большую часть убийств в Санкт-Петербурге совершали именно финны, бывшие во время оно подданными империи.