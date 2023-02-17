В Госдуме РФ предложили упростить изъятие земель под остановки и эстакады

Для руководства городов и сел упростят возможность изымать земельные участки для постройки объектов транспорта, например остановок, эстакады, надземных переходов и так далее, если это предусмотрено утвержденными проектами планировки территории.
Для руководства городов и сел упростят возможность изымать земельные участки для постройки объектов транспорта, например остановок, эстакады, надземных переходов и так далее, если это предусмотрено утвержденными проектами планировки территории.
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