Общественная служба новостей

1 492 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    А жопа не треснет от вторжения НАТО?Политолог Шпаковс...
  • Сергей Лобачев
    О-о-о!!! Птров и Баширов???Ведущий Джонсон н...
  • radiofree RF
    Без вагнера,опять будем топтаться на месте.Израильский офице...

В Госдуме РФ предложили упростить изъятие земель под остановки и эстакады

В Госдуме РФ предложили упростить изъятие земель под остановки и эстакады

Для руководства городов и сел упростят возможность изымать земельные участки для постройки объектов транспорта, например остановок, эстакады, надземных переходов и так далее, если это предусмотрено утвержденными проектами планировки территории.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх