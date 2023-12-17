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Астрономы сообщили, что магнитная буря, начавшаяся в 15:00, продолжается

Астрономы сообщили, что магнитная буря, начавшаяся в 15:00, продолжается

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук сообщили, что магнитная буря, начавшаяся около 15:00 по московскому времени 17 декабря, не завершилась к 21:00 мск .

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