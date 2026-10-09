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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виктория Стрельцова: «Тутберидзе, Глейхенгауз и Дудаков очень умные, хорошо поправляют, у каждого свое мнение о программе, тренировках, элементах»

Российская фигуристка Виктория Стрельцова рассказала, что ей нравится в работе с тренерами штаба Этери Тутберидзе .

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