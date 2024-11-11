Курчатовский институт: Запад не может догнать Россию по разработкам гиперзвуковых технологий

Глава НИЦ Ковальчук отметил, что потенциал отечественной науки неисчерпаем Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук сообщил в интервью РИА Новости, что в России в короткие сроки на практике были реализованы разработки в области гиперзвуковых технологий, которые пока недостижимы для государств Запада.