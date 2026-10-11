Под Владимиром БПЛА атаковали инфраструктуру

В пригороде Владимира беспилотники атаковали инфраструктуру, возник пожар, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
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