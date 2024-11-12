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Подлодка Уфа завершила визит в Индонезию

Подлодка Уфа завершила визит в Индонезию

Дизель-электрическая подлодка «Уфа» проекта 636.3 (шифр «Варшавянка»), построенная для Тихоокеанского флота в Петербурге на «Адмиралтейских верфях» и совершающая переход с Балтики к месту постоянного базирования, завершила визит в индонезийский порт Сурабая.

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