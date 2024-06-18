Анси-2024: Фильм-котострофа, «Мемуары улитки» и другие образцы авторской анимации в тени мейджоров

Во французском городе Анси завершился крупнейший в мире фестиваль анимационного кино. Через призму конкурса можно увидеть не только лучшее анимационное кино, но и попробовать представить основные тенденции в мире авторской и зрительской анимации.
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