Путин поручил увеличить объем внутреннего потребления отечественной рыбы

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о реализации дополнительных мер поддержки для увеличения объемов перевозки рыбы по Северному морскому пути (СМП) и увеличению внутреннего потребления отечественной рыбной продукции.
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