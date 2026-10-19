Посол Беларуси в России Юрий Селиверстов 19 октября встретился с губернатором Омской области Виталием Хоценко, стороны договорились расширять сотрудничество в поставках пассажирского транспорта, нефтехимии и креативных индустриях, включая съёмки фильма о сибиряках-партизанах на «Беларусьфильме».
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