Посол Беларуси в России Юрий Селиверстов 19 октября встретился с губернатором Омской области Виталием Хоценко, стороны договорились расширять сотрудничество в поставках пассажирского транспорта, нефтехимии и креативных индустриях, включая съёмки фильма о сибиряках-партизанах на «Беларусьфильме».