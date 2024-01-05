НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

123 подписчика

Афиногенов вспомнил, как на МЧМ-1999 российские хоккеисты целовали флаг после ошибок: «Цыгуров говорил: «Проси прощения у России». Он пытался привить нам любовь к Родине»

«К чести Цыгурова (был главным тренером молодежной сборной тогда – Sports.ru), он сумел быстро влиться в команду и наладил по-хорошему советскую атмосферу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх