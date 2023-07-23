Закон и Порядок

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МИГРАНТЫ СТАЛИ ЛИЧНЫМ ДЕЛОМ ДЛЯ РУССКИХ. ВЛАСТЯМ ПРИДЁТСЯ РЕШИТЬ ВОПРОС

МИГРАНТЫ СТАЛИ ЛИЧНЫМ ДЕЛОМ ДЛЯ РУССКИХ. ВЛАСТЯМ ПРИДЁТСЯ РЕШИТЬ ВОПРОС

ANDREY PRONIN/GLOBALLOOKPRESS Число преступлений, совершённых мигрантами в России, растёт. А производительность труда "незаменимых" иностранных специалистов падает.

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Комментарии
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Ирина52
пока у власти семьи и счета в ЕС или США, эта власть - не наша власть... Она прекрасно понимает, что для НЕЕ выгодно.А  на нас ей плевать... Капитализма живет по принципу: просто бизнес, ничего личного...
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18 час.
Nikolay Stepanov
Вот вот, это вопрос вопросов! А решать вопрос с мигрантами придётся по примеру гитлеровской Германии: азиатская морда - пуля в лоб!
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18 час.
А
Анатолий
Недопустимо жить обезьянам среди людей!!!!
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18 час.

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