ANDREY PRONIN/GLOBALLOOKPRESS Число преступлений, совершённых мигрантами в России, растёт. А производительность труда "незаменимых" иностранных специалистов падает.
МИГРАНТЫ СТАЛИ ЛИЧНЫМ ДЕЛОМ ДЛЯ РУССКИХ. ВЛАСТЯМ ПРИДЁТСЯ РЕШИТЬ ВОПРОС
Комментарии
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Ирина52
пока у власти семьи и счета в ЕС или США, эта власть - не наша власть... Она прекрасно понимает, что для НЕЕ выгодно.А на нас ей плевать... Капитализма живет по принципу: просто бизнес, ничего личного...
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18 час.
Nikolay Stepanov
Вот вот, это вопрос вопросов! А решать вопрос с мигрантами придётся по примеру гитлеровской Германии: азиатская морда - пуля в лоб!
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18 час.
А
Анатолий
Недопустимо жить обезьянам среди людей!!!!
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18 час.
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