Журналистка CNN извинилась за репортаж о «40 обезглавленных младенцах»

Журналистка CNN Сара Сиднер в пятницу, 13 октября, принесла публичные извинения за свой онлайн-репортаж о «40 убитых и обезглавленных младенцах» боевиками движения ХАМАС во время нападения на Израиль, – сообщают СМИ.
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