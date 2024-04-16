Глава МАГАТЭ Гросси в Совбезе ООН так и не раскрыл «тайну» обстрелов ЗАЭС

﻿﻿Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прокомментировал недавнюю атаку на Запорожскую АЭС на заседании Совета Безопасности ООН, заявив, что мир приближается к опасной близости к ядерной катастрофе.