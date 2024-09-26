Моu Новости
ГлавнаяПолитикаШоу-бизнесБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Моu Новости

17 подписчиков

Свежие комментарии

  • Vitalich
    Кол осиновы ему в анус, со стразами естественноКиркоров захотел,...
  • Vitalich
    Главпидар гикак не уймётсяКиркоров раскрыл ...

СВО не помогает: Генералы надеялись на амнистию. Но «лучший мэр Сочи» показал, что так не работает

Напрасно задержанные генералы надеялись на амнистию, прося отпустить их из-за решётки на СВО. Этот ход больше не помогает: и бывший "лучший мэр Сочи" Алексей Копайгородский, которому ещё недавно прочили славу первого губернатора-ветерана спецоперации, на своём примере показал, что так не работает.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх