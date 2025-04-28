Почти флагманы по цене «середнячков»: представлены смартфоны iQOO Z10 Turbo и Z10 Turbo Pro

Как и планировалось, бренд iQOO официально представил смартфоны Z10 Turbo и Z10 Turbo Pro в Китае. Устройства получили ёмкие аккумуляторы и качественные дисплеи, они предлагают характеристики почти на уровне флагманских моделей по цене среднего сегмента.
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