Почти флагманы по цене «середнячков»: представлены смартфоны iQOO Z10 Turbo и Z10 Turbo Pro

Как и планировалось, бренд iQOO официально представил смартфоны Z10 Turbo и Z10 Turbo Pro в Китае. Устройства получили ёмкие аккумуляторы и качественные дисплеи, они предлагают характеристики почти на уровне флагманских моделей по цене среднего сегмента.