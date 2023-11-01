«Металл уже начинаем потихонечку резать»: Sitronics строит электроверсию теплохода «Москва»

Российская компания Sitronics Group собирается выпустить электрическую версию теплохода «Москва». Об этом рассказал журналистам исполнительный директор Sitronics Electro Андрей Гурленов в кулуарах выставки «Общественный транспорт — 2023».
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