Ученые опровергли представления о форме ядра свинца-208: оно не идеально сферическое

Международная группа исследователей под руководством ученых из Университета Суррея (Великобритания) сделала неожиданное открытие, которое меняет давние представления о форме атомного ядра одного из самых тяжелых стабильных изотопов во Вселенной — свинца-208 (²⁰⁸Pb).
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