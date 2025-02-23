Ученые опровергли представления о форме ядра свинца-208: оно не идеально сферическое

Международная группа исследователей под руководством ученых из Университета Суррея (Великобритания) сделала неожиданное открытие, которое меняет давние представления о форме атомного ядра одного из самых тяжелых стабильных изотопов во Вселенной — свинца-208 (²⁰⁸Pb).