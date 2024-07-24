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Царьград

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Шойгу прервал молчание: Команду экс-министра, освобождённую при Белоусове, протащили в Совбез. Реализоваться полностью не смог – инсайдер

Шойгу прервал молчание: Команду экс-министра, освобождённую при Белоусове, протащили в Совбез. Реализоваться полностью не смог – инсайдер

После того, как Сергей Шойгу был освобождён от своей должности министра обороны России и был назначен на новую должность, многие ждали от него следующего шага – он так и не наступил.

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Комментарии
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АндрейБорков
Шойгу, если по совести и по Закону, должен давать показания в Лефортово, а не занимать, хоти и номинально, достаточно высокий государственный пост.
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15 час.
АВ
Александр Васильчиков
Шойгу кавалер Мальтийского ордена. Все об этом знают. Может поэтому он не потопляем? Как один из избранных. Конечно это сюрреализм...
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14 час.
Dash45
Хорошо пристроился! накуролесил в МО, теперь за СОВБЕЗ возьмёися!
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4 час.

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