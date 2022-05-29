Южнокорейская госкомпания продолжает закупки российского газа

Южная Корея продолжает сотрудничество с российским поставщиком СПГ. Западные санкции не помешали действующим расчетам, а представители Кореи выражают готовность к диалогу, пишет РИА Новости со ссылкой на собственный источник в нефтегазовой сфере.
Южная Корея продолжает сотрудничество с российским поставщиком СПГ. Западные санкции не помешали действующим расчетам, а представители Кореи выражают готовность к диалогу, пишет РИА Новости со ссылкой на собственный источник в нефтегазовой сфере.
Свежие комментарии