Популярные статьи

Свежие комментарии

  • петр кузнецов
    теперь будут реформировать то что нареформировали  за 8летУрсула фон дер Ля...
  • Владимир Нелюбин
    Яблочники решили по - пиариться..  гнилье..Неизвестные избил...
  • ЛЮДМИЛА Пулина (.)
    Наглая фашистская морда!!! Покупай памперсы, пока не закончились!!!Арестович «напуга...

Южнокорейская госкомпания продолжает закупки российского газа

Южнокорейская госкомпания продолжает закупки российского газа

Южная Корея продолжает сотрудничество с российским поставщиком СПГ. Западные санкции не помешали действующим расчетам, а представители Кореи выражают готовность к диалогу, пишет РИА Новости со ссылкой на собственный источник в нефтегазовой сфере.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх