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Соболенко может потерять статус второй ракетки мира

Соболенко может потерять статус второй ракетки мира

Арина Соболенко может потерять статус второй ракетки мира, если не выйдет в финал турнира в Мадриде. Она может пропустить Коко Гауфф и выпасть из топ-2 впервые с января 2023-го.

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