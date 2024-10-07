Роман Чегринец: Ближе партнёра, чем Белоруссия, у нас нет «Понятно, это не самый крупный партнёр. Но с точки зрения интеграционных процессов, Союзное государство – это структура, в которой самые глубокие интеграционные процесс.
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