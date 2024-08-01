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«Лучшая эскортница Австралии» рассказала о пугающем секс-тренде среди мужчин

«Лучшая эскортница Австралии» рассказала о пугающем секс-тренде среди мужчин

В сексе появился новый опасный тренд из-за популярности порнографии. Об этом порталу news.com.au рассказала 28-летнняя Катия Кортес, которая получила приз «Лучшая эскортница года Австралии» на Australian Adult Industry Awards — 2024.

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