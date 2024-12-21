А эту красавицу сплели своими руками волонтеры филиала группы «Тепло из дома» х.Полтавский-Дробязкин.
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А эту красавицу сплели своими руками волонтеры филиала группы «Тепло из дома» х.Полтавский-Дробязкин.